Antonio Banderas, fotografia rară cu fiica lui. Cum arată Stella Banderas la vârsta de 25 ani. Ea nu se sfiește să pozeze topless

Există o tradiție din popor care spune că fiecare an de căsnicie care trece trebuie să fie sărbătorit, sub o denumire specială – de regulă, un material care simbolizează cât de consolidată este relația dintre cei doi parteneri. Nunta de bumbac se aniversează la doi ani de la data căsătoriei, bumbacul fiind mai rezistent decât hârtia, elementul asociat aniversării de un an.