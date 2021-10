Alţi trei pacienţi români cu COVID au fost transferaţi în Polonia! Aceștia se aflau în stare critică

13:10

Nelu Tătaru a făcut dezvăluiri despre o nouă posibilă tulpină românească. Fostul ministru al Sănătății a declarat că, în acest moment, suspiciunile legate de apariția unei eventuale mutații COVID în România sunt în curs de […] The post Nelu Tătaru, dezvăluiri despre o nouă posibilă tulpină românească: ”Observăm modificări și ca agresivitate, dar și ca palier de vârstă” appeared first on Cancan.