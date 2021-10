Bia Khalifa dezvăluie detaliile relației pe care o are cu membrul trupei ”La Familia”. ”Nu am nevoie de alți bărbați! Îl am pe Sișu lângă mine!”

14:40

Noi acuzații ies la iveală după ce Alec Baldwin a omorât o femeie pe platoul de filmare a lungmetrajului „Rust”. Tragedia provocată de actor a stârnit un val de compasiune, dar și critici în întreaga […] The post ”Ce i se întâmplă lui Alec Baldwin ar putea fi un exemplu de justiție poetică!” Fiica actorului Alec Baldwin a răbufnit. Acuzați grave la adresa actorului care a ucis o femeie pe platourile de filmare appeared first on Cancan.