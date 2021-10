Ce traume va lăsa Covid-19 la FCSB? După primul focar, echipa a mers incredibil

15:30

Alexandru Mitriță, 26 de ani, atacantul lui PAOK, s-a accidentat duminică, în timpul derby-ului cu Olympiakos (1-2). Are o leziune la aductorii piciorului drept.Doar puțin mai mult de un sfert de oră a jucat Alex Mitriță duminică seară, împotriva lui Olympiakos. A intrat în minutul 60, a ieșit în 78.Alexandru Mitriță are ruptură de gradul doiLe-a făcut semn medicilor lui PAOK că are dureri la aductori. ...