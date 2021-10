Prin ce a trecut o femeie gravidă, după ce s-a infectat cu noul coronavirus: ”A fost o traumă”

20:30

La 51 de ani, Anca Țurcașiu are o siluetă de invidiat. Vedeta arată foarte bine și a dezvăluit regimul alimentar pe care îl urmează de mai bine de 30 de ani. Aceasta a renunțat la […] The post Regimul alimentar pe care Anca Turcașiu îl urmează de 31 de ani! Care este secretul siluetei vedetei. „A fost foarte greu să renunț la…” appeared first on Cancan.