SuperJackpotul istoric Superbet de peste 1 milion de euro s-a câștigat!

Australianul Joshua Cavallo, 21 de ani, fundașul stânga al lui Adelaide United, a spus ce simte într-un videoclip: „Până acum, am trăit o viață dublă. Întotdeauna am simțit că trebuie să mă ascund. Mi-era rușine că nu voi putea face ceea ce iubesc și să fiu gay”.În Australia, un fotbalist nu a mai ținut sub tăcere marele secret al vieții sale. Joshua Cavallo a devenit primul jucător profesionist activ care afirmă public că este gay. ...