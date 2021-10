Alexandra Stan a confirmat divorţul? Cum a reacţionat artista în momentul în care a fost întrebată dacă mai este căsătorită

10:40

Emisiunea Asia Express devine tot mai scandaloasă. În fiecare zi, telespectatorii află povești piperate ce se ascund pe platoul showului. Conflicte, replici dure și emoții la maxim nu pot lipsi în goana după marele premiu. […] The post Irina Fodor, dată afară de la Asia Express, ca să revină Gina Pistol? Anunțul pe care l-a făcut iubita lui Smiley appeared first on Cancan.