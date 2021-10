O tânără din Iași a mers la salon pentru a se tunde și vopsi, dar când a ajuns acasă a avut un șoc: ”Arătam ca o mătură veche de 20 de ani”

17:50

La începutul acestei luni, Gabriel Cotabiță s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Artistul a fost internat în spital și a fost ținut câteva zile sub supravegherea medicilor. Acum, starea de sănătate a acestuia s-a […] The post Gabriel Cotabiță a fost externat din spital! Primele declarații ale artistului. „Sunt viu” appeared first on Cancan.