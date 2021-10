ANUNȚUL ministrului Educației. Noi cursuri pentru elevii de liceu

10:45

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, au pus în aplicare 5 de mandate de percheziție domiciliară, pe raza Municipiului București , într-un dosar in care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals informatic.