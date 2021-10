Un antidepresiv folosit pentru tratarea depresiei reduce riscul formelor severe de COVID-19. Ce alt mare AVANTAJ are produsul

Un antidepresiv ieftin, disponibil în rândul populației generale din Statele Unite, poate reduce riscul de îmbolnăvire severă cu COVID-19 la aproape o treime din persoanele persoanele cu risc crescut, susțin cercetătorii în urma unui studiu efectuat pe aproximativ 1.500 de pacienți din Brazilia, publicat în The Lancet Global Health. Stdiul a arătat că cei care au luat medicamentul, cunoscut sub numele de Fluvoxamină, au mai puține șanse de a evolua către o boală severă și de a necesita spitalizare. Produsul farmaceutic are însă și un alt mare avantaj, spun, de asemenea, cercetătorii: este ieftin.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea