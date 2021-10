Șase ani de la tragedia din Colectiv. Sâmbătă se va organiza un lanț uman în memoria victimelor

10:30

Are succes pe plan muzical, dar și pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Instagram, chiar și pe Youtube a fost în trending. Este vorba despre Georgiana Lobonț, cântăreața de muzică populară din Ardeal. Are 27 de ani, e căsătorită, are doi copii, iar reușita pe plan profesional îi aduce și mari câștiguri financiare. Georgiana […]