Alex Velea, demascare la Masked Singer! Reacția neașteptată a lui Pavel Bartoș: ”A zburat și papagalul…”

19:40

Florin Călinescu are o nouă emisiune la Prima TV, după ce și-a dat demisia de la ProTV. Printre invitatele sale s-a numărat şi Ana Morodan, care la fiecare apariţie reuşeşte să uimească. Contesa digitală l-a […] The post Ana Morodan, gest neaşteptat în timpul emisiunii lui Florin Călinescu. Cum a reacţionat celebrul prezentator: appeared first on Cancan.