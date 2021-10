Nicușor Craiu, un cunoscut fotbalist va participa cu iubita la Insula Iubirii Spania

00:00

Ilie Năstase este, de puțin timp, din nou șofer cu acte în regulă! Permisul, suspendat pentru conducere sub influența băuturilor alcoolice, a devenit, din nou, valabil pentru primul lider mondial ATP, iar Nasty șofează acum […] The post Devastat de anunțul divorțului, Ilie Năstase a făcut șpriț ”pe zi”, de unul singur! appeared first on Cancan.