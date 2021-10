Daniela Ploia a trecut prin COVID, iar acum tună și fulgeră. Dan Bittman, desființat de cântăreață: ”Spune numai aberații!”

08:30

Un studiu efectuat de Imperial College London arată cum varianta Delta se poate răspândi chiar și în rândul populaţiei vaccinate. Concluziile studiului oferă o explicaţie asupra cauzei ce face ca varianta Delta să provoace în […] The post Cercetătorii britanici fac dezvăluiri inedite. Studiul care schimbă tot ce știai până acum: Persoanele vaccinate pot transmite uşor varianta Delta appeared first on Cancan.