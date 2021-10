Ce spune Raed Arafat despre lockdown: ”Nu s-a luat în considerare în acest moment”

09:20

Cine e iubita lui George Simion? Parlamentarul AUR vrea să se căsătorească anul viitor, iubește și este recunoscător vieții pentru tot ce are. George Simon, liderul partidului AUR, a devenit ”vedetă” în 2020, după […] The post Cine este iubita lui George Simion, liderul AUR: ”Iubesc o fată! Vreau să mă căsătoresc” appeared first on Cancan.