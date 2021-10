Sinteza zilei

20:50

Un grup de 18 națiuni, inclusiv Statele Unite și Marea Britanie și-a exprimat „ îngrijorarea profundă” față de ceea ce numește „hărțuirea intensificată a jurnaliștilor independenți și a instituțiilor de presă” de către guvernul rus .Declarația, emisă ieri sub numele de Coaliția pentru Libertatea presei, a fost semnată și de Ucraina și Macedonia de Nord, alături de Australia, Canada, Cehia, Danemarca, Franța, Germania, Grecia, Islanda, Letonia, Lituania, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Slovacia și Slovenia.Declarația spune că „libertatea presei este vitală pentru funcționarea eficientă a societăților libere și deschise și este esențială pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale”.Autoritățile ruse au fost acuzate că reprimă din ce în ce mai mult instituțiile de presă independente, grupurile societății civile, activiștii pentru drepturile omului folosind prevederi legale disceiminatorii împotriva celor pe care guvernul îi consideră persoane sau grupuri „indezirabile”. Un astfel de exemplu este asa numita lege „agenților străini”, folosită ca mijloc de a reducere la tăcere a vocilor critice din presa și din societatea civilă.Declarația celor 18 națiuni spune și că autoritățile ruse continuă să „rețină în mod sistematic jurnalişti și să îi supună unui tratament dur pentru că au relatat despre proteste în sprijinul lidetului opoziției, aflat în închisoare - Aleksei Navalnîi”.De asemenea, declarația vorbește și despre cum biroul revistei studențești Doxa a fost percheziționat în aprilie în legătură cu „acuzații false, iar patru editori au fost apoi supuși unor restricții severe”.Alte cazuri citate în declarație au inclus un raid din 29 iunie a autorităților ruse în apartamentele membrilor personalului site-ului de știri de investigație Proiectul (Proekt), raid ce a avut loc în aceeași zi în care site-ul a publicat o investigație despre presupuse acte de corupție ale ministrului de interne al Rusiei. .In declarație se mai arată că autoritățile ruse de ocupație din Crimeea l-au reținut pe corespondentul postului nostru Vladyslav Yesipenko din luna martie „și se pare că l-au torturat în detenție”.„Pe 15 iulie, Yesipenko a fost inculpat și riscă până la 18 ani de închisoare”, se arată în comunicat. Yesipenko, are cetățenie dublă – rusă si ucrainiana – și a colaborat cu proiectul serviciului ucrainian al postului nostru adresat locuitorilor din peninsula Crimeea, ocupata de Rusia din 2014 . El aa fost reținut sub suspiciunea că ar fi adunat informații pentru informațiile de securitate ucrainene. El a lucrat în Crimeea timp de cinci ani înainte de a fi reținut relatînd despre situația socială și de mediu din peninsula anexata illegal de Rusia .Un tribunal din Simferopol l-a acuzat oficial pe 15 iulie de deținere și transport de explozibili. El a pledat nevinovat și riscă până la 18 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat.Președintele postului nostru Jamie Fly a descries la acea vreme cazul ca fiind cel mai recent exemplu al campaniei Kremlinului împotriva instituțiilor de presă independente și l-a numit „o batjocură la adresa justiției”.Declarația grupului celor 18 națiuni mai spune și că pe 8 octombrie, autoritățile ruse au aplicat eticheta de „agent străin media” proiectului internațional de jurnalism de investigație Bellingcat, cunoscut pentru ancheta sa privind otrăvirea lui Navalnîi.„Într-un efort neechivoc de a suprima accesul rușilor la informație independentă, guvernul rus a introdus anul trecut cerințe oneroase de etichetare pentru așa-numiții „agenți străini media”, se arată în declarație. „De atunci, a acuzat postul nostru de peste 600 de încălcări, rezultând în amenzi în valoare totală de peste 4,4 milioane de dolari”, se mai arată în comunicat.„Se pare din ce în ce mai mult că guvernul rus intenționează să forțeze postul nostru să pună capăt prezenței sale de decenii în Rusia, așa cum a forțat deja închiderea mai multor alte instituții media independente în ultimii ani.”În plus, se spune că autoritățile au aplicat eticheta de agent mass-media străin posturilor independente ruse care operează în interiorul sau în apropierea granițelor Rusiei. „Suntem solidari cu jurnaliștii ruși independenți care își asumă riscuri personale în desfășurarea activităților lor profesionale și onorăm memoria acelor reporter a căror muncă îndrăzneață le-a costat viața...”.Declarația a îndemnat Rusia să își respecte angajamentele și obligațiile internaționale în materie de drepturile omului și „să respecte și să asigure libertatea presei și siguranța jurnaliștilor”.