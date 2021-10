Biletul Zilei: 100% fotbal pentru un nou „VERDE” »»

14:10

Imaginile cu Tzancă Uraganu` ”șifonat” au făcut înconjurul internetului! Are buza vânătă și umflată, iar în nări tampoanele îi opresc, probabil, sângerarea. Ce s-a întâmplat cu manelistul? Cine l-a bătut? CANCAN.RO are detaliile uluitoare: un […] The post Tzancă, făcut KO de un ”șmecher”: ”Ușor, cumetre, nu știi tu!” / ”I-a dat un pumn, planton!” appeared first on Cancan.