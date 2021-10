Ce se întâmplă între Francesco, fiul Patriziei Paglieri, și Maria Speranța de la „Asia Express”? „Ne-a așteptat o cină foarte frumoasă la terasă”

16:50

Veste șoc în lumea showbiz-ului de peste Ocean! Gigi Hadid și Zayn Malik s-au despărțit după șase ani de relație de, anunță People. Deși au devenit părinți în urmă cu un an, se pare că […] The post Zayn Malik și Gigi Hadid s-au despărțit. Acuzații dure la adresa fostului membru al trupei One Direction appeared first on Cancan.