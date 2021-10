Tzancă Uraganu a plecat cu Alina Stoican la Paris. Ce au făcut în fața turnului Eiffel

21:10

Jason Momoa a fost confirmat cu COVID-19, chiar în timpul filmărilor pentru ”Aquaman 2”. Starul de la Hollywood este în izolare. Celebrul actor tocmai își revenise după unele răni suferite la începutul filmărilor pentru „Aquaman […] The post Jason Momoa, infectat cu COVID-19 în timpul filmărilor pentru „Aquaman 2” appeared first on Cancan.