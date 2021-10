Rednic, răspuns pentru Borcea: „Înainte a spus altceva. Acum ne chinuim”

18:50

Shaquille O’Neal a povestit la emisiunea Late Late Show with James Corden cum a găsit portofelul lui David Beckham.Shaquille O’Neal are câteva care într-un din cele mai cunoscute cartiere din LA, Beverly Hills, în care locuiește și familia Beckham.„Într-o zi mă plimbam și am găsit un portofel. De obicei, când mi se întâmplă asta, iau banii și le arunc. Dar ăsta era un portofel drăguț, pe care scria David Beckham. M-am gândit „Nu se poate!”. ...