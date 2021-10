De ce testele de anticorpi nu sunt incluse în certificatul verde. Ce spune Valeriu Gheorghiţă

10:40

Întreaga Românie aștepta un potențial duel în semifinale între Emma Răducanu și Simona Halep. Însă, din nefericire, sportiva britanica cu origini românești a fost eliminată în faza sferturilor. În schimb, Halep s-a impus fără emoții. […] The post Transylvania Open » Răducanu ba, Halep da! appeared first on Cancan.