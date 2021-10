Dragostea costă! Zenga a investit 6.000 € în noua iubită. Silicoane + liposucție + brazilian butt într-o singură lună

11:40

Theo Rose a fost invitată să cânte la cel mai important eveniment din viaţa lui Liviu Teodorescu. Se pare că oboseala şi-a spus cuvântul, iar artista a avut parte de un moment dificil. Mai exact […] The post Theo Rose, momente de panică în timpul unui eveniment: „A fost greu să accept că eu am așa ceva…” appeared first on Cancan.