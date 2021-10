Dan Petrescu a explicat de ce i-a scos din lot pe Denis Ciobotariu, Sigurjonsson și Debeljuh: „Am zis că nu e corect să îl bag într-un scandal”

21:30

CS Universitatea Craiova a învins-o pe CS Mioveni, scor 5-2, în runda #14 din Liga 1. Andrei Ivan, autorul unui „poker”, a declarat la final că nu are nicio ofertă de la Galatasaray, echipa care l-ar vrea pe atacant.Vezi AICI programul etapei #14„Sunt foarte fericit pentru că am câştigat în primul rând şi apoi pentru că am marcat. Au revenit şi ne-au egalat, 2-2, dar am intrat cu un avantaj la pauză care ne-a dat mai mult curaj. Suntem o familie foarte unită. ...