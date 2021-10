Incident neobişnuit la pescuit. Au adormit în maşină pe baltă şi autoturismul a luat-o la vale

15:00

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, sâmbătă, că mai este doar un pat liber la ATI COVID în spitalele din România. Acesta se află în Capitală. Sistemul medical din România este aproape de colaps. […] The post Situație critică! Un sigur pat ATI mai este liber în toată țara pentru pacienții infectați cu COVID appeared first on Cancan.