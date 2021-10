Ștefan Stan s-a apucat de poker pe bani: ”Am câștigat vreo 30.000 de euro!” Cântărețul se pregătește pentru turneele internaționale

16:00

Andrei Aradits este un familist convins. Celebrul actor este căsătorit cu Andreea, femeia cu care are şi un copil. În cadrul unui interviu, acesta a vorbit despre căsnicia lor, despre momentele frumoase, dar şi despre […] The post Andrei Aradits, dezvăluiri după 17 ani de căsnicie: „Eu nu cred că e bine să rămâi împreună de dragul copilului sau de gura lumii” appeared first on Cancan.