REPORTAJ. „Cât mă bucur că aud și eu română”. Viața ultimilor doi oameni dintr-un sat-fantomă din Semenic. În curțile pemilor plecați în Germania pasc animalele

12:50

Are 36 de ani și e supranumită „contesa digitală”! Despre Ana Morodan este vorba, vedeta care are peste 400.000 de urmăritori pe Instagram. Aceasta e influencer, dar și anteprenor, are propriul brand de succes. Dincolo de cariera ei, Ana Morodan nu și-a întemeiat o familie și spune că nu își dorește copii. Invitată în emisiunea […]