Fostul concurent de la „Chefi la Cuțite”, urmărit de ghinion! Rikito Watanabe a făcut slalom printre mașini, dar nu i-a ieșit pasiența

19:50

Românii au început să se vaccineze în număr mare în ultimele zile, însă, prima zi a weekendului vine cu o scădere a numărului de vaccinați. Un număr de 88.881 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca […] The post Câți români s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Prima zi de weekend vine cu o scădere dramatică appeared first on Cancan.