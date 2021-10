Oana Zăvoranu a câștigat procesul cu Luis Lazarus. Cât va avea de recuperat diva

21:20

Ionuţ Dolănescu s-a infectat, din nou, cu noul coronavirus. Potrivit surselor Cancan, artistul a fost testat pe data de 28 octombrie la Spitalul Victor Babeș, iar pe data de 29 a aflat că este pozitiv. […] The post Ionuț Dolănescu s-a îmbolnăvit de COVID! Artistul a mai fost infectat cu un an în urmă appeared first on Cancan.