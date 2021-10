Bergodi îndeamnă la calm: „Am mai câștigat așa”

Sepsi a învins-o pe Dinamo, scor 4-1, în runda #14 din Liga 1. Cristiano Bergodi, antrenorul covăsnenilor, și-a lăudat jucătorii la final.Vezi AICI programul etapei #14„Îmi felicit băieții, am făcut un joc foarte bun din toate punctele de vedere. Sunt liniștit însă, am mai obținut astfel de victorii. E important pentru moral că luăm aceste 3 puncte. Am plimbat mingea bine. Am reacționat corect și după ce am luat gol. Mă bucur pentru băieți. ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Gazeta Sporturilor