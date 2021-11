Horoscop săptămânal 1 – 7 noiembrie 2021. Scorpionii deschid un nou capitol

14:10

Zarug a fost unul dintre cei mai controversaţi concurenţi de la „Asia Express”. Pe durata concursului, designer-ul a fost în conflict cu Adriana Trandafir, care face echipă cu fiica sa, Maria Spereanța. În cadrul unui […] The post Zarug a dat cărţile pe faţă! Ce spune despre conflictul cu Adriana Trandafir: „Eu nu am avut un conflict real cu nimeni” appeared first on Cancan.