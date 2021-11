Primii pacienți COVID-19 în stare gravă transferați în Germania. Raed Arafat: "România nu e singură când trece prin momente grele"

14:30

Nu doar cei care lucreaza in fabrici sau medii de lucru vulnerabile sunt expusi unor conditii de munca nesigure. In mod surprinzator, si cei care lucreaza toata ziua de la birou pot dezvolta in timp o serie de probleme de sanatate. Unele studii moderne arata ca un procent mare de leziuni la locul de munca sunt legate de mobilierul necorespunzator, invechit sau nesigur. Este clar ca tehnologia a schimbat modul in care lucram.