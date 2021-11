RCS RDS, veste teribilă pentru abonaţii din Bucureşti! S-a întâmplat azi. Anunţul făcut de Digi România

22:00

Alec Baldwin a făcut primele declarații în faţa camerei despre moartea colegei sale de platou, directoarea de imagine Halynei Hutchins. Actorul a declarat paparazzilor că nu are voie să dea detalii despre ancheta în desfăşurare […] The post Alec Baldwin, primele declarații despre moartea Halynei Hutchins: ”Era prietena mea” appeared first on Cancan.