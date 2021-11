Epidemiologul Octavian Jurma: ”Moartea seceră acum românii cu o viteză de 1 deces la 3.3 minute”

08:10

George Burcea și Andreea Bălan şi-au spus adio de aproape doi ani. De atunci cei doi au fost protagoniştii mai multor discuţii aprinse în ceea ce le priveşte pe fetiţele lor. Deşi părea că lucrurile […] The post George Burcea şi Andreea Bălan, implicaţi într-un nou scandal. Ce îşi reprosează cei doi de această dată appeared first on Cancan.