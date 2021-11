Apel la rațiune în PNL: Unii liberali îi cer lui Ciucă să-și depună MANDATUL - Cine vrea refacerea coaliției

14:45

Povestea introducerii testelor de salivă în școli pare a fi una cu final fără sfârșit și asta deoarece țara noastră bate pasul pe loc pe marginea acestui subiect. Chiar dacă Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU) a aprobat la începutul lunii octombrie folosirea acestor teste de salivă în școli, în scopul monitorizării permanente și eficiente a riscului epidemiologic la nivelul unităţilor de învăţământ, achiziția nu a fost făcută nici până în prezent. Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, spune că testele pe bază de salivă vor fi disponibile în școlile din România "în cursul săptămânii viitoare". Afirmația pare un déjà vu dacă ne gândim că am mai avut de-a face cu astfel de promisiuni și în trecut iar prima discuție despre aceste teste non-invazive a apărut undeva la începutul acestui an. Dacă privim un pic și către cele mai noi cifre oferite de autorități în bilanțul de astăzi, vedem că situația nu este deloc roză. Din contră, în prezent din totalul pacienților internați în spitalele din România ca urmare a infectării cu COVID-19, 460 sunt minori, 431 dintre ei fiind internați în secții și 29 la ATI. Totul în condițiile în care știm foarte bine că tulpina Delta, dominantă în țara noastră, și mult mai contagioasă are un impact mai mare asupra copiilor și tinerilor față de tulpinile precedente.