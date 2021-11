Victorie pentru Parma! Cum s-a descurcat Valentin Mihăilă + Dennis Man, din nou rezervă

20:40

Producătorul american de mașini electrice Tesla a semnat un contract cu cea mai mare companie producătoare de litiu din lume, Ganfeng Lithium Co, din China. Compania condusă de Elon Musk are nevoie de acces la prețiosul metal pentru bateriile auto pe care vrea să le monteze pe mașinile electrice. Ganfeng Lithium Co. a anunțat că a semnat un contract pe 3 ani, începând cu 2022, cu producătorul auto american. ...