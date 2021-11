Cum a fost surprinsă Monica Gabor la petrecerea de Halloween, din SUA. Iubita lui Mr. Pink a atras toate privirile

14:20

Incidenţa cumulată a cazurilor de COVID în Capitală a ajuns, luni, la 13,87 de cazuri la mia de locuitori, pentru prima dată în ultimele 20 de zile, arată datele DSP. De luni, 25 octombrie, au […] The post Incidența cazurilor de COVID în Capitală începe să scadă! Rata de infectare a ajuns sub 14 la mia de locuitori appeared first on Cancan.