Șopârlă de la Animal X divorțează. Căsnicia artistului a durat șase ani. “Orice poveste ajunge la un sfârșit”

17:50

Halloween-ul este sărbătorit de multe culturi. Care este motivul pentru care Rona Hartner este împotriva sărbătorii de Halloween? Sărbătoare de origine celtică, Halloween-ul este celebrat de multe culturi de pe mapamond. De-a lungul timpului a […] The post Motivul pentru care Rona Hartner este împotria sărbătorii de Halloween: ”Se fac foarte multe vrăji și sacrificii umane” appeared first on Cancan.