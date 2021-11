Anamaria Prodan, reacție virulentă după ce Giovanni Becali a spus că Reghe a semnat cu el: „Fac ca în Matrix, îi dau pe spate!”

15:30

articolul continua dupa recomandari Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! Vlad Gherman a suferit cumplit după despărțirea de Cristina Ciobănașu, însă acum a trecut peste, mai ales că ea are deja un nou iubit. Actorul a fost întrebat în repetate rânduri dacă are o relație cu Oana Moșneagu, colega lui din serialul „Adela”. • La finalul acestui an, Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu anunțau că se despart. Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, ma...