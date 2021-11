De ce l-a amenințat Gheorghe Butoiu cu pistolul pe un șofer de autobuz: „Am vrut să-l sperii”

23:50

Rapid și FCU Craiova au remizat, scor 0-0, în ultimul meci al rundei #14 din Liga 1. Daniel Niculae, președintele alb-vișiniilor, laudă prestația echipei sale.Vezi AICI programul etapei #14!„Din păcate, și noi am jucat în deplasare azi. Cred că am făcut un joc foarte bun, ne-am creat foarte multe ocazii de joc, am controlat tot jocul, mai puțin 10 minute din partea a doua. Am avut dăruire, ambiție, am avut instinctul de a alege varianta cea mai bună. ...