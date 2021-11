Scandal într-o pensiune din Iași! Turiștii au reclamat condițiile precare, iar conducerea spune că oferă servicii de lux. „Fără modestie, pensiunea are 2 stele, dar arată de 5 stele”

21:10

Numărul persoanelor vaccinate anti-Covid cu prima doză a scăzut dramatic în ultimele 24 de ore! 80.180 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore, dintre care […] The post Vești proaste! Numărul persoanelor vaccinate anti-Covid cu prima doză a scăzut dramatic în ultimele 24 de ore appeared first on Cancan.