Ultima aroganță a ”Reginei cristalelor”. I-a făcut fiicei nou-născute o suzetă cu 600 de pietre Swarovski

09:00

CANCAN.RO are imaginile șocante cu Tzancă Uraganu` la câteva momente după ce a fost agresat de frații Lambadei! Manelistul este plin de sânge pe față și pare speriat. După câteva ore, cântărețul avea să facă […] The post Avem filmarea șocantă! Tzancă Uraganu`, plin de sânge, după ce a fost bătut în Germania appeared first on Cancan.