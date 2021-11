Cu cine ne mai smardoim. Sezonul 2

10:30

Sub bagheta lui Laurențiu, jocul oltenilor a început să capete identitate, iar meciurile lor, calvaruri ale neputinței până nu demult, sunt acum privite cu plăcereÎn disputa identitară, definită juridic drept CS Universitatea vs FCU 1948, iar în termeni mai puțin stricți numită Craiova lui Rotaru vs Craiova lui Mititelu, celei dintâi structuri începe să i se spună "Craiova lui Reghe". ...