O fetiță de opt ani și-a văzut părinții murind într-un accident în Sălaj. Copila se afla pe bancheta din spate

12:10

Laurențiu Reghecampf are, în continuare, o relație bună cu fiul cel mic, Bebeto, deși a anunțat că va divorța de Anamaria Prodan. Puștiul a rămas apropiat de tatăl lui, deși antrenorul are, în prezent, o […] The post Ce relație are Laurențiu Reghecampf cu fiul cel mic, Bebeto. Cum s-au fotografiat cei doi, după divorțul tehnicianului de Anamaria Prodan appeared first on Cancan.