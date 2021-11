Noi restricții în Grecia, după ce numărul de cazuri de infectare a explodat. Ce trebuie să facă persoanele nevaccinate

13:20

Este marți, iar pentru ca ziua să meargă cât mai bine este nevoie de un banc bun care să îți aducă zâmbetul pe buze. Protagonista de astăzi este o papagaliță care are nevoie de puțină […] The post Bancul zilei| „Sunt frumoasă, sexy și vreau să fac dragoste” appeared first on Cancan.