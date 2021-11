Cu 84% din populație vaccinată complet, Olanda revine la restricții, după creșterea alarmantă de infectări

17:10

Pentru republicani, „Hai, Brandon!” – „Lets go, Brandon!” înseamnă de fapt „Fuck Joe Biden”, o insultă care arată cât de nepopular este președintele democrat printre alegătorii conservatori, scrie agenția Associated Press. Când republicanul Bill Posey și-a încheiat discursul din 21 octombrie din Camera Reprezentanților cu formula „Hai, Brandon!” – „Lets go, Brandon!”, unii oameni nu […]