Bogdan Talașman, actorul din “Băieți buni”, a slăbit 50 de kilograme. Cum a fost posibil

17:00

Gest ușor deplasat al soțului Andreei Tonciu. Daniel Niculescu și-a sărutat fetița pe buze, într-un mod destul de pasional, chiar sub ochii soției lui, care a început să râdă. Andreea Tonciu a fost cea care […] The post Gest deplasat pe Instagram! Soţul Andreei Tonciu şi-a pupat fetiţa pe gură. Bruneta a fost de faţă. VIDEO appeared first on Cancan.