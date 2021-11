Mamă a 4 copii, acuzată că a jefuit o tânără într-un autobuz. Femeia le-a spus cunoscutelor: ”Am ars!”, după care a sărit din vehicul

08:40

După un an de relația, Bogdan Mocanu este, din nou, un bărbat singur. Se pare că fostul concurent de la „Puterea dragostei" și iubita misterioasă au decis să meargă pe drumuri separate, cel puțin pentru […]