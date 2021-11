Cum a reacționat Oana Roman după ce i s-a zis că a rămas fără păr în cap

15:10

Loredana Groza, luată cu ambulanța! Care este starea de sănătate a vedetei acum! „Sunt bine, încep să îmi revin, doar ce am venit de la mama. Am fost la mama două săptămâni, ea a avut grijă de mine și acum câteva zile am ieșit din carantină. A fost cea mai grea perioadă din viața mea, niciodată nu m-am simțit atât de bolnavă. Corpul meu simțeam că a decedat, am intrat în panică pentru că eram singură, nu am avut familia lângă mine. Ea (n.r. prietena ei) avea C...