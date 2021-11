Britney Spears spune că mama ei i-a distrus viaţa: „Tata nu e suficient de deştept să se gândească vreodată la o tutelă”

15:30

Activista de mediu Greta Thunberg a ţinut marţi un discurs lângă Scottish Event Campus, locul de desfăşurare al COP26 şi a transmis un mesaj dur liderilor mondiali. Ea a strigat alături de membrii organizaţiei Extinction Rebellion „puteţi să vă băgaţi criza climatică în fund” pe melodia „She’ll Be Coming 'Round the Mountain”, scrie publicaţia The Huffington Post.