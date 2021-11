Mărturia completă a criminalului din Arad care a ucis-o pe micuța Antonia: ”Am căutat un loc ferit unde eram hotărât să incendiez cadavrul”

11:50

Carmen Grebenișan, una dintre cele mai cunoscute vloggerițe din România, a dezvăluit că, în urmă cu ceva timp, a fost îndrăgostită nebunește de Sergiu Hanca, fost fotbalist în Liga 1 la Dinamo și FCM Târgu […] The post Carmen Grebșenișan, îndrăgostită de un fost fotbalist al lui Dinamo. “El nu știe, am suferit singură acasă. Lui îi plăceau toate fetele” appeared first on Cancan.